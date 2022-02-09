اليوم السابع
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المديريات توجه المدارس بتحليل نتيجة الفصل الدراسى الأول لقياس مستوى الطلاب

الأربعاء، 09 فبراير 2022 09:26 م
المديريات توجه المدارس بتحليل نتيجة الفصل الدراسى الأول لقياس مستوى الطلاب طلاب مدارس - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أرسلت بعض المديريات التعليمية، خطابا لتوجيه المدارس لمواجهة وحل مشكلة الطلاب الضعاف فى القراءة والكتابة فى اللغة العربية والإنجليزية والعمليات الحسابية البسيطة للوصول لعام دراسى بلا أمية قرائية وكتابية، على أن يتم تكليف معلمى المواد الدراسية فى مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات بسرعة تحليل نتيجة الفصل الدراسى الأول وتكليف معلم كل فصل بقياس مستوى الطلاب فى المواد الثلاثة وحصر وتصنيف الطلاب.
 
وأوضحت المديريات: يقوم جميع مديرى المدارس بعد إجراء الحصر والتصنيف بعقد اجتماع مع أولياء أمور الطلاب الضعاف والمتميزين لطرح الرؤى والحلول، وإفادة مدير المرحلة بموعد الاجتماع وتقوم المدرسة بإفادة الإدارة بتقرير مفصل فى هذا الشأن لكل مدرسة على حدة. 
 

وطالبت المديريات التعليمية المدارس بتطبيق ضوابط حل مشكلة الطلاب الضعاف فى القراءة والكتابة : 

 

- تكلف إدارات المدارس الابتدائى والإعدادى بتفعيل كل الآليات والاستراتيجيات المحققة للهدف. 
 
- استمرار وتفعيل العمل بالبرامج العلاجية للطلاب الضعاف طول العام الدراسى وفى فترة الإجازة. 
 
- تخصيص فترة إضافية فى نهاية اليوم الدراسى فى مادتى اللغة العربية والانجليزية والرياضيات.
 
- تفعيل ما ورد بتعليمات مستشار اللغة العربية بتخصيص فترة أسبوعية لكل فصل على أن تقسم على حصتين أحداهما لمهارات القراءة والأخرى لمهارات الكتابة من داخل فترات اللغة العربية. 
 
- يتم اقتطاع جزء من كل فترة أو حصة من فترات الدراسة عى أن تبدأ بجملة من أو فقرة تقرأ أو تكتب للطلاب الضعاف. 
 
- يسمح بتصنيف التلاميذ ويتم توزيعهم على الفصول طبقاً للمستويات ويتم ذلك بالتنسيق مع أولياء الأمور.
 
- تكليف إدارات المدارس والتوجيهات الفنية بمتابعة حصر الطلاب الضعاف ومتابعة تفعيل البرامج العلاجية ومتابعة المتغير والأثر وقياس النواتج من حيث الكم والكيف لهؤلاء الطلاب.

التربية والتعليم

ضعف القراءة والكتابة

اخبار مصر

طلاب مصر

البرامج العلاجية لضعف القراءة والكتابة

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