الكهرباء: محطات الطاقة الشمسية تعمل بكفاءة عالية رغم انخفاض درجات الحرارة

كتبت رحمة رمضان

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تعمل بكفاءة عالية رغم انخفاض درجات الحرارة، كاشفا أن محطات الطاقة الشمسية فى مصر يتم إنشاؤها بمناطق تتميز بالسطوع الشمسي طوال العام، غير متأثرة بارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها خلال فصل الشتاء.

وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن محطات الطاقة الشمسية فى مصر تعمل طوال أيام العام ولا تتأثر بدرجات الحرارة، سواء خلال أشهر الصيف أو الشتاء.

وأشار حمزة إلى أن هناك عدة أسباب وراء استمرار عمل محطات طاقة الرياح والشمس طوال العام من بينها جميع المواقع التى تم بناء محطات الرياح والشمس عليها تم اختيار من أطلس مصر، علاوة على اختيار المواقع التى تضم محطات طاقة متجددة بالتنسيق مع وزارة البيئة، كما أن منطقة بنبان بمحافظة أسوان التى تضم أكبر تجمع لمحطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالعالم تتميز بقوة السطوع الشمسي طوال العام ولا تتأثر بانتهاء فصل الصيف، بالإضافة إلى أن منطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر، والتى تضم أكبر تجمع لمزارع الرياح لتوليد الكهرباء بالعالم، تتميز بأعلى سرعة رياح طوال العام ولا تتأثر بانتهاء فصل الشتاء.