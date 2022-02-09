الكرملين ينفى اعتزام بوتين حضور التدريبات العسكرية الروسية البيلاروسية

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نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، اعتزام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حضور التدريبات العسكرية الروسية-البيلاروسية المشتركة.



وقال بيسكوف - ردا على سؤال عما إذا كان بوتين يعتزم حضور التدريبات الروسية البيلاروسية - "لا، هذا ليس في خطط الرئيس"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية.



وحول تقييم الغرب لهذه التدريبات بأنها الأكبر على أراضي الاتحاد السوفيتي السابق منذ الحرب الباردة، أشار بيسكوف إلى أن التقييم يجب أن يقدمه العسكريين؛ "لكن من الواضح أن هذه مناورات مشتركة وجدية للغاية".



وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، في وقت سابق، أن التدريبات البيلاروسية- الروسية المشتركة "عزيمة الاتحاد-2022" تحمل طابعاً دفاعياً ولا تمثل تهديداً للمجتمع الأوروبي أو الدول المجاورة، وأنها ستجرى في الفترة من 10 إلى 20 فبراير القادم.



وتتهم الدول الغربية روسيا بالتحضير لغزو جارتها أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن الولايات المتحدة تستخدم نظام كييف كأداة في لعبتها الجيوسياسية.