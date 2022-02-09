القومى لدراسات الصحة المهنية: تدريب 405 أشخاص من خلال 24 برنامجا خلال شهر

كتبت آية دعبس

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة، يهدف إلى تحقيق السياسة الوطنية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في مصر بغرض الحفاظ على المقومات الصناعية، وحماية فئات العمال من التأثيرات الصحية الخطيرة الناجمة عن المخاطر المرتبطة بالعمل أو بيئته أو شروطه.

وفى هذا الصدد، قال الدكتور تامر بدوي وكيل أول الوزارة، مدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل: إن المركز قام خلال يناير الماضي بتدريب 504 متدرباً على مختلف البرامج الخاصة بالسلامة والصحة المهنية من المستويات الأساسية والمتقدمة والنوعية من خلال تنفيذ 24 برنامجاً تدريبىاً داخل مقر المركز ومقار الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية .

كما قام المركز بإعداد وتنفيذ 47 خدمة ميدانية خلال نفس الشهر وتنوعت هذه الخدمات ما بين القياسات البيئية الفيزيائية والهندسية والتحاليل.