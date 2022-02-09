اليوم السابع
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أكرم القصاص
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القومى لدراسات الصحة المهنية: تدريب 405 أشخاص من خلال 24 برنامجا خلال شهر

الأربعاء، 09 فبراير 2022 11:03 ص
القومى لدراسات الصحة المهنية: تدريب 405 أشخاص من خلال 24 برنامجا خلال شهر الدكتور تامر بدوى مدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية
كتبت آية دعبس

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أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة، يهدف إلى تحقيق السياسة الوطنية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في مصر بغرض الحفاظ على المقومات الصناعية، وحماية فئات العمال من التأثيرات الصحية الخطيرة الناجمة عن المخاطر المرتبطة بالعمل أو بيئته أو شروطه.
 
 
وفى هذا الصدد، قال الدكتور تامر بدوي وكيل أول الوزارة، مدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل: إن المركز  قام خلال يناير الماضي بتدريب 504 متدرباً على مختلف البرامج الخاصة بالسلامة والصحة المهنية من المستويات الأساسية والمتقدمة والنوعية من خلال تنفيذ 24 برنامجاً تدريبىاً داخل مقر المركز ومقار الشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية .
 
 
كما قام المركز بإعداد وتنفيذ 47 خدمة ميدانية خلال نفس الشهر وتنوعت هذه الخدمات ما بين القياسات البيئية الفيزيائية والهندسية والتحاليل.
 

المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية

القوى العاملة

تدريبات القوى العاملة

المركز القومي لدراسات السلامة

السلامة والصحة المهنية

الدكتور تامر بدوى

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