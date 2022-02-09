القبض على تشكيلات عصابية وتحرير قضايا تموين وأموال عامة فى حملات مكبرة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن، في ضبط طرفى مشاجرة بالقاهرة وإطلاق أعيرة نارية نتج عنها إصابات، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دارالسلام بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبال (شخصين- مقيمان بدائرة القسم "مصابان برش خرطوش بالجسم")، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بينهم وبين (شقيقين - مقيمان بذات الناحية "أحدهما مصاب بجروح بالجسم")، لخلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بالضرب مما نتج عنها إصابة أحد الأشخاص من الطرف الثانى، فقام على إثرها شقيقه بإحضار سلاح عبارة عن "فرد خرطوش" وإطلاق أعيرة نارية تجاه الطرف الأول محدثاً إصابتهما المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة أحد الشقيقين السلاح النارى المستخدم فى إرتكاب الواقعة بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم حبس المتهمين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة "له معلومات جنائية") بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال إنتحاله صفة "مشرف تحصيل رسوم بأحد الأحياء بالجيزة "على غير الحقيقة" وقام بتحصيل مبالغ مالية من المواطنين نظير إنتظار السيارات الخاصة بهم بالساحات والجراجات المختلفة عقب إيهام ضحاياه أن تلك الأموال هى عائدات للحى ويقوم بالإستيلاء على تلك الأموال لنفسه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، بحوزته (كارنيه مزور بإسمه منسوب صدوره لذات الحى يفيد عمله كمشرف تحصيل ساحات الإنتظار بالحى- عدد 450 إيصال تحصيل رسوم انتظار "مزورين بالكامل") بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وأنه تحصل على الكارنيه والإيصالات المشار إليها من (صاحب مطبعة "محدد")، أمكن ضبط الأخير وتبين أنه (صاحب مطبعة كائنة بمنطقة العمرانية بالجيزة – له معلومات جنائية)، وعثر بحوزته على (جهاز حاسب آلى بمشتملاته - عدد 73 فرخ ورق مقوى تستخدم فى صناعة الكارنيهات"، وبفحص جهاز الحاسب الآلى تبين أنه محمل بأدلة تُشير إلى نشاطه غير المشروع").

بمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتزوير المحررات والكارنيهات المشار إليها نظير مبالغ مالية يتحصل عليها من عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وحبسهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المدير المسئول عن محل لبيع السجائر والخردوات، كائن بدائرة قسم شرطة باب شرقى ، لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى الإتجار بالسلع مجهولة حيث ضُبط بحوزته (عدد 5000 علبة سجائر أنواع مختلفة "أجنبية الصنع ومجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات وغير مسدد عنها الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة") فتم التحفظ على المضبوطات.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط عدد (7685) شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7616) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (69) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (732) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (173) قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات (847) شيشة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (مسئول مخازن بإحدى الوحدات الصحية – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة سوهاج) بإستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى المشار إليه وقيامه بإختلاس كميات كبيرة من الأجهزة الطبية والأدوات الجراحية المسلمة له على سبيل العهدة من الوحدة الصحية المشار إليها "محل عمله" بلغت قيمتها (مليون جنيه) وقيامه ببيع تلك الأدوات والأجهزة بالسوق السوداء والإستيلاء على قيمتها لنفسه دون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" تظهر خلاله إحدى السيدات تستغيث من طليق نجلتها وعائلته.. وضبط مرتكب الواقعة)

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تظهر خلاله إحدى السيدات تستغيث من طليق نجلتها وعائلته بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث تلفيات بالشقة الزوجيه التى تمكنت منها بموجب قرار تمكين.

بالفحص تبين أن الواقعة محرر بشأنها محضر بمركز شرطة نبروه بمديرية أمن الدقهلية من محامى وكيلاً عن (إحدى السيدات "كريمة السيدة المشار إليها بمقطع الفيديو") ضد كلاً من (طليق الشاكية ، شقيقه ، والدتهما) لقيامهما بغلق باب العقار وإحتجازها وإحداث تلفيات بأبواب ونوافذ الشقة محل إقامتها والتعدى عليها بالسب والشتم.

وبسؤال المشكو فى حقه الأول أنكر ما نسب إليه وإتهم طلقته بالتعدى عليه بالسب والشتم.. وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة. وجارى استدعاء المشكو فى حقهما الثانى والثالثة.

وقامت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية بحملة أمنية ..أسفرت جهودها عن ضبط عدد (37) قضية ...أبرزها ضبط المدير المسئول عن معمل منتجات ألبان بدائرة مركز شرطة نبروه، لحيازته (1,850 طن جبن أبيض – 12,500 طن ملح يستخدم فى التصنيع) تصنع بدون سجل صناعى وغير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها، وضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى مُدعم بدائرة مركز شرطة شربين ، لحيازته وتجميعه ( 250 كيلو جرام دقيق بلدى مُدعم) من حصة المخبز بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام بدون وجه حق وضبط المديرة المسئولة عن مخبز بلدى مُدعم بدائرة مركز شرطة بنى عبيد ، لقيامها بالتصرف فى (150 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم) من حصة المخبز بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام بدون وجه حق ، وضبط بدال تموين بدائرة مركز شرطة شربين لحيازتها وتجميعها مقررات تموينية تقدر بمبلغ (5251,50 جنيهاً) بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام بدون وجه حق، وضبط المدير المسئول عن محل جزارة بدائرة مركز شرطة ميت غمر ، لحيازتة (100 كيلو جرام) لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين) بتكوين تشكيلا ًعصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بإسلوب "توصيل الأسلاك".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد ( 8 ) حوادث سرقة دراجات نارية.

تم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية " بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات ، وإتهموهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم) ، بأنه عقب قيامه بترك سيارته بدائرة القسم ، وحال عودته إكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة مبلغ مالى من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين– لهما معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة الجيزة) باستخدام سيارة ملاكى مثبت عليها لوحات معدنية تحمل أرقام خاصة بسيارة أخرى "غير مبلغ بسرقتها".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال إستقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة مُثبت عليها لوحات معدنية لسيارة أخرى ، وعُثر بداخل السيارة على (اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة وتبين أنها "ملك أحدهما" - فرد خرطوش - طلقة لذات العيار) ، وبمواجهتهما بالتحريات إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل السيارات بأسلوب "التتبع وكسر الزجاج"، وأقرا بارتكاب عدد ( 5 ) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأضافا بشرائهما السيارة من متحصلات وقائع السرقة.

كما تم بإرشادهما ضبط المبلغ المالى المستولى عليه من المبلغ ، وكذا ضبط (2 شاشة – 2 جهاز " لاب توب" - جهاز ميكرويف - 3 قطع مكبر صوت) من متحصلات وقائع السرقة. باستدعاء المجنى عليهم اتهموهما بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين) بتكوين تشكيلا ًعصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بإسلوب "توصيل الأسلاك".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد ( 8 ) حوادث سرقة دراجات نارية تم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات ، وإتهموهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب مكتب للخدمات الحكومية والجماهيرية - مقيم بمحافظة بورسعيد – له معلومات جنائية) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها عقب ذلك على عملائه ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق القانونية مقابل حصوله على مبالغ مالية نظير ذلك ، متخذاً من مسكنه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى المؤثم .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد تم إستهداف المتهم المذكور وضبطه وبتفتيش مسكنه المشار إليه تم ضبط (قالب مصطنع لخاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية – عدد من عقود الإيجار مزورة بأسماء أشخاص مختلفة ممهورين بخاتم شعار الجمهورية مقلد ومنسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية - إقرارات ضريبة مزورة بأسماء أشخاص مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مقلد ومنسوب صدورها لإحدى الجهات - مستخرجات سجل تجارى مزورة بأسماء أشخاص مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مقلد - استعلام بيان عميل منسوب صدوره لإحدى الهيئات الحكومية ممهور بخاتم شعار الجمهورية مقلد ومنسوب صدوره لذات الجهة - العديد من المستندات الشخصية لأشخاص مختلفة يقوم المتهم بإستخدام بياناتها فى إصطناع المحررات المزورة - مجموعة كبيرة من الورق المقوى المستخدم فى إصطناع المحررات المزورة - مبلغ مالى) ، وكذا ضبط (حاسب آلى بمشتملاته ، و 6 وحدات ذاكرة نقالة "فلاش ميمورى" - هاتف محمول، بفحصهم فنياً تبين أنهم محملين بالعديد من صور المستندات المضبوطة - برامج الحذف والإضافة والتعديل "الفوتوشوب"- محادثات بين المتهم وراغبى الحصول على المحررات المزورة) بمواجهة المتهم المذكور أقر بممارسته نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (26926) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (5876) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(119) مخالفة السير بدون تراخيص، و (24) مخالفة شروط التراخيص.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن مخزن مواد غذائية ، كائن بدائرة قسم شرطة عابدين) .. لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.. وعُثر بداخل المخزن على (حوالى 3 طن من المواد الغذائية) مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها بمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

وجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (4012) قضية متنوعة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (14141) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط (161) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق في ضبط (1289) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).

وفى إطار إحتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 70 ، وإنطلاقاً من حرص الوزارة على مشاركة المواطنين الإحتفال بتلك المناسبة الوطنية والتى ستظل شاهداً على بطولات وتضحيات رجال الشرطة من أجل الحفاظ على كرامة الوطن وأمنه، فقد نظمت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات إحتفالاً بالمسطح المائى بنهر النيل ، حضره عددٍ من القيادات الأمنية ورجال الشرطة والمواطنين .

تضمن الحفل عدد من العروض المائية وإستعراض مهارات قوات الإنقاذ النهرى بإستخدام أحدث المعدات، إلى جانب بعض البيانات العملية التى أظهرت جانباً من الدور الذى تضطلع به الإدارة فى تأمين المسطح المائى وما يبذله رجال الشرطة من جهود من أجل إستقرار الوطن وأمنه.