الطائفة الإنجيلية تهنئ رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد: مشهد تاريخى

كتب: محمد الأحمدى

هنأ الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، المستشار بولس فهمى إسكندر، لتعيينه رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، بقرار تاريخى للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال رئيس الإنجيلية، فى بيان صحفى اليوم، "نحن أمام مشهد وطنى تاريخى جديد، تؤكد فيه الدولة المصرية أمام العالم أجمع، أن تأصيل مبدأ الكفاءة فى الجمهورية الجديدة واقع، وأن القيادة السياسية تخطو خطوات حقيقية وثابتة، نحو تحقيق دولة مدنية عصرية حديثة، بمشاركة جميع أبنائها المصريين".

وتقدم رئيس الطائفة الإنجيلية بخالص التهنئة القلبية إلى سيادة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا لمصر، مع وافر الأمنيات بكل التوفيق والتقدم والنجاح، كما يتقدم الدكتور القس أندريه زكى بالتهنئة إلى كل من السادة أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، المستشار محمد خيرى طه، والمستشار عادل عمر شريف، والمستشار رجب عبد الحكيم سليم، والمستشار محمود غنيم، والمستشار محمد عماد النجار، والمستشار عبدالعزيز سالمان، والمستشار طارق شبل، والمستشار طارق أبوالعطا، والمستشار خالد رأفت، والمستشار علاء الدين أحمد السيد، والمستشار فاطمة الرزاز، والمستشار عوض عبد الحميد، رئيس هيئة المفوضين.