الصحة: حملات مكثفة للمرور على الأسواق للتأكد من سلامة الأغذية

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أن الوزارة تشن حملات على الأسواق للتفتيش على سلامة الأغذية وصلاحيتها، فى إطار حرص الوزارة على سلامة المواطنين من خلال التأكد من صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمى ومطابقتها للمواصفات القياسية.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، استمرار حملات الرقابة على المنشآت الغذائية للتأكد من سلامة وأمان الأطعمة والمشروبات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .

وكان الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بالوزارة قد قال إن فرق التفتيش على سلامة الغذاء سحبت 25986 عينة أغذية مختلفة وأرسلت للمعامل لتحليلها والتأكد من صلاحيتها، كما تم ضبط 77 طنا و202 كيلو جرام أغذية متنوعة للشك فى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.