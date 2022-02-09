الصحة العالمية: نشجع فتح المدارس شريطة حصول المدرسين وأولياء الأمور على اللقاح

كتبت أمل علام

قال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحفى اليوم حول مستجدات فيروس كورونا، إن هناك عدد من التوصيات ظهرت من عدة جهات دولية بما يتناسب مع سلامة الأفراد والمجتمعات.

من جانبه قال الدكتور عبد الناصر أبوبكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى، بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، إننا نشجع فتح المدارس، ولكن مع زيادة التلقيح داخل المدارس والحفاظ على التباعد الاجتماعى بين الطلاب، وتقليل خطر العدوى بين الأفراد من خلال النظافة، موضحا أن الصحة العالمية واليونسيف تدعوان للحفاظ على المدارس من العدوى، ولابد من تلقى أولياء الأمور والمدرسين لقاح كورونا، موضحا أن مدة العزل تصل الى 14 يوما للمخالطين، مشيرا إلى أن الصحة العالمية تحدد 14 يوما فقط لمنع عدوى الأخرين.

وكان الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية: قد اكد اليوم "إن الانتشار السريع لأوميكرون يجعل الأمر أكثر إلحاحًا لضمان توزيع الاختبارات والعلاجات واللقاحات بشكل عادل على الصعيد العالمي، إذا دفعت البلدان ذات الدخل المرتفع نصيبها العادل من تكاليف مبادرة ACT-Accelerator ، فيمكن للشراكة أن تدعم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل للتغلب على مستويات التطعيم المنخفضة لفيروس كورونا، والاختبار الضعيف، ونقص الأدوية، أعطانا العلم الأدوات اللازمة لمحاربة كورونا، إذا تمت مشاركتها عالميًا في تضامن، فيمكننا إنهاء كورونا كحالة طوارئ صحية عالمية هذا العام ".

وأشار الى انه يطلب مبادرة ACT-Accelerator من الدول المانحة المساهمة بمبلغ 16.8 مليار دولار أمريكي من إجمالي الميزانية البالغة 23.4 مليار دولار أمريكي في تمويل المنح الفوري من أكتوبر 2021 إلى سبتمبر 2022 - مع تقريب جميع أرقام التمويل إلى أقرب رقم عشري، مع 814 مليون دولار أمريكي من أصل 16.8 مليار دولار أمريكي تم التعهد بها بالفعل، هناك حاجة الآن إلى 16 مليار دولار أمريكي لسد فجوة التمويل الفورية.

وأضاف تيدروس، سيغطي سد هذه الفجوة التمويلية الفورية البالغة 16 مليار دولار أمريكي العمل الأكثر إلحاحًا للوكالات التأسيسية لمبادرة ACT-Accelerator ، على النحو المنصوص عليه في الخطة الإستراتيجية والميزانية للمبادرة، المنشورة في أكتوبر 2021، وسيغطي المشتريات والبحث والتطوير وتقييم المنتج، وطرح اللقاحات والاختبارات والعلاجات لتلبية احتياجات البلدان منخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط ​​المنخفض الأكثر ضعفاً.

وقال، الهدف من ذلك هو أن تمول البلدان المتوسطة الدخل المبلغ المتبقي البالغ 6.5 مليار دولار أمريكي من الميزانية البالغة 23.4 مليار دولار أمريكي، باستخدام الموارد المحلية لتغطية احتياجات مشتريات معينة، بدعم من بنوك التنمية متعددة الأطراف.

بالإضافة إلى ميزانية مبادرة ACT-Accelerator البالغة 23.4 مليار دولار أمريكي، هناك حاجة إلى 6.8 مليار دولار أمريكي لتلبية احتياجات التسليم داخل البلدان من اللقاحات والتشخيصات، من مزيج من الموارد المحلية، ودعم بنك التنمية متعدد الأطراف، والمزيد من دعم تمويل المنح الدولية.