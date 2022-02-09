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الصحة: اقتربنا من قمة الموجة الخامسة لكورونا.. وانخفاض الإصابات نهاية مارس

الأربعاء، 09 فبراير 2022 07:39 م
الصحة: اقتربنا من قمة الموجة الخامسة لكورونا.. وانخفاض الإصابات نهاية مارس كورونا - أرشيفية
إبراهيم حسان

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قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في وزارة الصحة، إن بعض الدول الأوروبية قررت تعطيل الإجراءات الاحترازية بسبب تأثير أوميكرون الضعيف على الرئة، بالرغم من انتشاره السريع، متابعا: "نحن داخل مصر في الطريق لقمة الموجة الخامسة لفيروس كورونا وندعو الله أن تكون الأخيرة، متوقعا تحول الفيروس لمرض مستوطن موسمي ابتداء من شهر مايو المقبل، معلقا: "نتوقع انخفاض الأعداد نهاية شهر مارس".
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير": "نستخدم سلاح العلم والعقل، لدينا نسبة إشغال عالية في المستشفيات وإلغاء الإجراءات الاحترازية قد يسفر عن نتائج غير جيدة"، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات الدولية حددت فترة العزل لمدة 5 أيام فقط، لمواجهة ادعاء البعض للمرض من أجل الحصول على إجازة.
 
وأشار إلى أن البروتوكول المصري ينص على وصول فترة العزل لأسبوع، مع ضرورة ارتداء الكمامة لمدة أسبوع آخر، موضحا أن زيادة وفيات كورونا مرتبط بنسب الإصابات المسجلة.
 
وحول معاناة البعض من أعراض متلازمة ما بعض الإصابة بكورونا قال النادي: "نسبة تتراوح من 10% إلى 15% يعانون بمتلازمة ما بعد كورونا، التي تتمثل في الإرهاق العام، وصداع وسخونية وعدم الشعور براحة في النفس، لكنها أعراض طبيعية يمكن التعامل معها عبر تناول بنادول والتغذية الجيدة»، مناشدا بالتوجه إلى الطبيب حال حدوث اضطراب في ضربات القلب، أو استمرار طنين الأذن، أو الصداع رغم تناول المسكنات".
 
وأشار إلى أن وزارة الصحة خصصت عيادات في المستشفيات الجامعية، لعلاج أعراض ما بعد كورونا، موضحا أن أعراض المتلازمة قد يستمر لمدة 3 أسابيع، وفي بعض الحالات تستمر لمدة 3 شهور.

انتشار فيروس كورونا

الدكتور محمد النادى

كورونا في مصر

اليوم السابع بلس

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