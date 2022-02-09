اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 فبراير 2022 11:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة الأمريكية تُنهى فحص 6 مدارس فى واشنطن.. وتؤكد: خالية من أى مواد متفجرة

الأربعاء، 09 فبراير 2022 10:42 م
الشرطة الأمريكية تُنهى فحص 6 مدارس فى واشنطن.. وتؤكد: خالية من أى مواد متفجرة الشرطة الأمريكية
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها أنهت فحص 6 مدارس فى العاصمة واشنطن، وأكدت خلوها من مواد متفجرة، بحسب "روسيا اليوم".

وكانت شرطة العاصمة الأمريكية قالت في وقت سابق إنها بصدد التصدي لتهديدات متعددة بتفجير قنابل فى 6 مدارس بالعاصمة واشنطن.

ويتعلق الأمر بمدرسة دونبار الثانوية، وثانوية ثيودور روزفلت، وثانوية رون براون، ومدارس أخرى عامة وخاصة.

وأوضحت شرطة مقاطعة كولومبيا أن 3 مدارس على الأقل تم إخلاؤها.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن رجال الشرطة استجابوا لتهديد مماثل في إحدى المدارس أمس الثلاثاء.


الشرطة الأمريكية

السعودية

واشنطن

دونبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الشرطة الأمريكية تعلن مواجهة تهديدات بتفجير قنابل فى 6 مدارس بواشنطن

الأربعاء، 09 فبراير 2022 09:54 م

جورج فلويد جديد.. احتجاجات تندد بقتل شرطى أمريكى لشاب أسود بمينيابوليس

الإثنين، 07 فبراير 2022 12:00 م

العالم هذا المساء.. مظاهرات على الجليد ومسيرات احتجاجية فى كندا على قيود كورونا.. بلدة مكسيكية تجذب السياح بأسراب طيور البجع المهاجرة.. وشرطي أمريكي يوصل الطعام لسيدة بعد اعتقال عامل الدليفرى

الإثنين، 31 يناير 2022 10:00 م

شرطي أمريكي يوصل الطعام لسيدة بعد اعتقال عامل الدليفرى.. فيديو

الإثنين، 31 يناير 2022 03:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة