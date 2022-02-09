الشرطة الأمريكية تُنهى فحص 6 مدارس فى واشنطن.. وتؤكد: خالية من أى مواد متفجرة

كتب محمد جمال

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها أنهت فحص 6 مدارس فى العاصمة واشنطن، وأكدت خلوها من مواد متفجرة، بحسب "روسيا اليوم".

وكانت شرطة العاصمة الأمريكية قالت في وقت سابق إنها بصدد التصدي لتهديدات متعددة بتفجير قنابل فى 6 مدارس بالعاصمة واشنطن.

ويتعلق الأمر بمدرسة دونبار الثانوية، وثانوية ثيودور روزفلت، وثانوية رون براون، ومدارس أخرى عامة وخاصة.

وأوضحت شرطة مقاطعة كولومبيا أن 3 مدارس على الأقل تم إخلاؤها.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن رجال الشرطة استجابوا لتهديد مماثل في إحدى المدارس أمس الثلاثاء.