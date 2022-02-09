السويد ترفع جميع قيود فيروس كورونا بعد ارتفاع مستوى التطعيم فى البلاد

وكالات الأنباء

رفعت الحكومة السويدية جميع القيود المفروضة الخاصة بمكافحة كوفيد 19 فى البلاد، اعتبار من اليوم الأربعاء، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وبحسب وسائل الإعلام يُفسر هذا القرار بنتيجة ارتفاع مستوى التطعيم فى السويد.

واعتبارا من 9 فبراير، لا يجري تشجيع الجمهور على إجراء اختبار فيروس كورونا، ولكن البقاء في المنزل في حالة ظهور أعراض البرد.

وكانت رئيسة الحكومة السويدية، ماجدالينا أندرسون، قالت في مؤتمر صحفي عقدته الخميس الماضي: "حان الوقت لفتح السويد مجددا"، معلنة إزالة التدابير المفروضة بسبب كورونا اعتباراً من التاسع من شهر فبراير الجاري.

واستطردت أندرسون بالقول: إن "الوباء لم ينته بعد، ولكنه في طريقه للدخول في مرحلة جديدة"، في إشارة إلى أن هذه المرحلة هي أقل وطأة على صحة السكان، لافتة إلى أن 80% من مواطني السويد، الذين هم فوق سن الخمسين، قد تلقوا ثلاث جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتنضم السويد بذلك لقائمة من الدول الأوروبية، تشمل إيطاليا وسويسرا وفرنسا، بالإضافة إلى الدنمارك وفنلندا والنرويج، التي تقوم بتخفيف القيود المفروضة لمواجهة فيروس كورونا.