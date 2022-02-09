السلطات الأمريكية تقبض على زوجين سرقا عملات مشفرة بقيمة 4.5 مليار دولار

كتبت: نهال أبو السعود

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أنه تم إلقاء القبض على زوجين واتهامهما بسرقة عملات مشفرة من اختراق 2016 لشركة بتفينيكس، وهي بورصة عملات افتراضية.

قال مسؤولون بوزارة العدل، إن إيليا ليشتنشتاين البالغ من العمر 34 عاما وزوجته هيذر مورجان البالغة 31 عاما، اعتقلا في مدينة نيويورك ووجهت إليهما تهمة التآمر لارتكاب جرائم غسيل أموال والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة.

وفقا لصحيفة وول ستريت، قام الثنائي بتضليل المؤسسات المالية وعمليات تبادل العملات الافتراضية حول هوياتهم وحول أصول عملات البيتكوين الخاصة بهم وقال المدعين الفيدراليين إن الأموال تم صرفها واستخدامها في شراء الذهب وعناصر أخرى.

تقدر قيمة العملة المسروقة من الاختراق حاليًا بـ 4.5 مليار دولار ، وصادرت سلطات إنفاذ القانون أكثر من 3.6 مليار دولار فيما يتعلق بالحادث.

قالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو في بيان: "الاعتقالات اليوم ، وأكبر مصادرة مالية للإدارة على الإطلاق ، تظهر أن العملة المشفرة ليست ملاذًا آمنًا للمجرمين".

جاءت الجريمة للزوجين بعد أن اخترق أحد المتطفلين أنظمة بورصة العملات الافتراضية "بيتفينيكس" وزعم أنه أجرى أكثر من 2000 معاملة احتيالية.

وأعلنت بيتفينيكس في عام 2020 أنها ستقدم مكافأة تصل إلى 400 مليون دولار لأي شخص يقود الشركة إلى الأشخاص المسؤولين عن هجوم 2016، وقالت: "سنعمل مع وزارة العدل وتتبع الإجراءات القانونية المناسبة لإثبات حقوقنا في إعادة البيتكوين المسروقة ".

وأشارت الصحيفة الى ان الزوجان يواجهان ما يصل إلى 20 عامًا في السجن بتهمة التآمر لارتكاب تهم غسل الأموال، وما يصل إلى خمس سنوات للتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة.