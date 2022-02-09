الرئيس اللبناني يتسلم أوراق اعتماد 7 سفراء جدد بالبلاد

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تسلم الرئيس اللبناني ميشال عون، أوراق اعتماد سبعة سفراء جدد معتمدين في لبنان، هم سفراء كوريا وكوت ديفوار والمجر وليتوانيا وموريتانيا وغانا وكينيا.

حضر تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، والأمين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، ومدير عام المراسم في القصر الجمهوري الدكتور نبيل شديد، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية عبير علي.

ونقل السفراء الجدد إلى الرئيس اللبناني تحيات رؤساء دولهم، كما تمنوا له التوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم.

وطلب رئيس الجمهورية، من السفراء نقل تحياته إلى رؤساء دولهم، متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم الدبلوماسية.