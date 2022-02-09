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الرئيس السيسى يشهد حلف اليمين للمستشار بولس فهمى رئيسا للمحكمة الدستورية

الأربعاء، 09 فبراير 2022 12:51 م
الرئيس السيسى يشهد حلف اليمين للمستشار بولس فهمى رئيسا للمحكمة الدستورية خلال حلف اليمين
كتب محمد الجالى

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شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، أداء حلف اليمين للمستشار بولس فهمي رئيساً للمحكمة الدستورية العليا.
 
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن التقدير العميق للدور الهام للمحكمة الدستورية العليا، والتي تمثل حلقة هامة في التاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ، معرباً عن خالص الأمنيات للرئيس الجديد للمحكمة الدستورية العليا بالتوفيق في بذل الجهد والتفاني، وتحمل المسئولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون.
 
حلف اليمين للمستشار بولس فهمى رئيسا للمحكمة الدستورية (1)
حلف اليمين للمستشار بولس فهمى رئيسا للمحكمة الدستورية (1)

حلف اليمين للمستشار بولس فهمى رئيسا للمحكمة الدستورية (2)
حلف اليمين للمستشار بولس فهمى رئيسا للمحكمة الدستورية (2)

حلف اليمين للمستشار بولس فهمى رئيسا للمحكمة الدستورية (3)
حلف اليمين للمستشار بولس فهمى رئيسا للمحكمة الدستورية (3)

حلف اليمين للمستشار بولس فهمى رئيسا للمحكمة الدستورية (4)
حلف اليمين للمستشار بولس فهمى رئيسا للمحكمة الدستورية (4)

حلف اليمين للمستشار بولس فهمى رئيسا للمحكمة الدستورية (5)
حلف اليمين للمستشار بولس فهمى رئيسا للمحكمة الدستورية (5)

حلف اليمين للمستشار بولس فهمى رئيسا للمحكمة الدستورية (6)
حلف اليمين للمستشار بولس فهمى رئيسا للمحكمة الدستورية (6)

 


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