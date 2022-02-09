الدفاع الروسية: خطط تخريبية من قبل مسلحين داخل المحافظات السورية

موسكو (أ.ش.أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن كشف خطط تخريبية لعصابة سرية ضد موظفين حكوميين ومنشآت فى محافظات حمص ودمشق ودرعا والسويداء السورية .

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا أوليج جورافليف - في تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية اليوم الأربعاء، " إن الوضع الأمني العام في سوريا لا يزال حرجا"، مشيرا إلى أن أنشطة القوات الأمريكية المتواجدة بشكل غير قانوني على الأراضي السورية لها تأثير سلبي على الأوضاع في البلاد .

وأضاف:" أن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الأمريكية شهدت خلال الأيام الثلاثة الماضية وحدها 10 هجمات إرهابية وأعمال تخريبية، وبلغ عدد الضحايا 18 شخصا وأصيب 25 آخرون"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا تواصلان منح العفو لأعضاء الجماعات الإرهابية، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال تؤدي إلى زيادة التهديد الإرهابي .

وأوضح أن معلومات جهاز المخابرات الخارجية الروسي تدل على رغبة الإدارة الأمريكية في الإبقاء على الوجود الأمريكي في سوريا ، لافتا إلى أن هذا يحول دون استقرار الأوضاع على المدى المنظور .