اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 فبراير 2022 02:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الدفاع الجوى السورى يتصدى لأهداف معادية فى سماء دمشق

الأربعاء، 09 فبراير 2022 02:17 ص
الدفاع الجوى السورى يتصدى لأهداف معادية فى سماء دمشق الدفاع الجوى السورى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية بأن الدفاعات الجوية للجيش السوري تتصدى "لأهداف معادية" في سماء دمشق.

ولم تكشف وسائل الإعلام السورية عن مزيد من التفاصيل على الفور، بينما نشر التلفزيون الرسمي السوري مقطع فيديو لتصدي الدفاعات الجوية للأهداف.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا للدفاعات الجوية السورية انفجر في أجواء فوق شمال إسرائيل، ما أسفر عن تشغيل صفارات الإنذار في أم الفحم، لكن الصاروخ انفجر في الأجواء ولم تكن هناك ضرورة لاعتراضه.

وكان الطيران الإسرائيلي قد استهدف محيط دمشق بالصواريخ في 31 يناير الماضي، مما أسفر عن وقوع "خسائر مادية" حسب المصادر السورية.

 

 

 


سوريا

الدفاع الجوى السورى

الجيش السورى

اخبار سوريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة