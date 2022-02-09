الخارجية البريطانية: زيارة "ليز تراس" لموسكو تستهدف خفض تصعيد روسيا مع أوكرانيا

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أكدت وزارة الخارجية البريطانية أن زيارة وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية (موسكو)؛ تهدف لحث الرئاسة الروسية (الكرملين) على خفض التصعيد وعدم الاعتداء على أوكرانيا.



وأوضحت الوزارة - في بيان على موقعها الإلكتروني - أن "ليز تراس" ستصل موسكو اليوم في زيارة تستمر يومين لبحث الأزمة الأوكرانية، وحث موسكو على خفض التصعيد، وهي الزيارة الأولى من نوعها لوزير خارجية بريطانيا منذ أكثر من 4 سنوات، ومن المقرر أن تلتقي خلالها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.