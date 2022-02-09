وقال زروالى، إن الوزارة أصدرت تعليمات للقيام بجرد شامل للآبار العشوائية التي قد تشكل خطرا على السلامة العامة، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية، مضيفا أن الوزارة تعمل حاليا على مع وزارة الداخلية لتفعيل هذه العملية.

وستقوم السلطات المختصة بتوجيه إنذار للمعنيين بالأمر في آجال مناسبة لإغلاق هذه الآبار أو ترميمها، لتفادى كل خطر يحدق بالعموم وبالحيوانات، وفق الشروط المحددة فى قرارات الترخيص.

وأضاف أنه فى حال عدم الامتثال لهذه الإجراءات، ستقوم السلطات بعملية الردم على نفقة المخالف مع إمكانية المتابعة القضائية.