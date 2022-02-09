اليوم السابع
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الحكومة البريطانية تدرس إنهاء الإجراءات الاحترازية لكورونا بنهاية فبراير

الأربعاء، 09 فبراير 2022 03:35 م
الحكومة البريطانية تدرس إنهاء الإجراءات الاحترازية لكورونا بنهاية فبراير بوريس جونسون - رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، أن حكومته تعتزم إنهاء القيود الأخيرة حول "كورونا"، بما في ذلك العزل، قبل نهاية شهر فبراير الجاري.

وقال جونسون - في تصريحات نقلتها صحيفة "الجارديان" - : "اعتزم العودة في اليوم الأول بعد عطلة نصف المدة لتقديم استراتيجيتنا للعيش مع (كوفيد-19).. وبعد عطلة نصف الفصل، سأعلن عن الاستراتيجية الجديدة".

وأضاف أن "هذا بشرط استمرار المؤشرات المشجعة الحالية في البيانات .. أتوقع أننا سنكون قادرين على إنهاء القيود المحلية الأخيرة".

وكان من المقرر أن تنتهي إجراءات العزل في 24 مارس المقبل.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية الثلاثاء بأنه تم تسجيل 66 ألفا و183 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية انتشار الوباء إلى 17 مليونا و932 ألفا و803 إصابات.

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة - حسبما ذكر تليفزيون شبكة (سكاي نيوز) البريطانية - أنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية أيضا تسجيل 314 وفاة جديدة بالفيروس التاجي، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية انتشار الوباء إلى 158 ألفا و677 وفاة.


بريطانيا

اجراءات كورونا

قيود كورونا

بوريس جونسون

كورونا

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