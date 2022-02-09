الجزائر تعلن تفكيك شبكة إجرامية لقيامها بالإتجار فى الأسلحة الحربية

أعلنت الجزائر، تفكيك شبكة إجرامية لقيامها بالإتجار فى الأسلحة الحربية وبحوزه أفرادها عدد من الأسلحة كانت فى طريقها لعصابات إجرامية ومنظمات إرهابية.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطنى الجزائرى - فى بيان لها، أن الأجهزة الأمنية بولاية تيزى وزو (على بعد 100 كم شرقى الجزائر العاصمة) نجحت فى تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 4 أشخاص لتورطهم فى الإتجار بأسلحة حربية.
وبحسب البيان، اعترف المتهمون، فى تسجيل مصور، بقيامهم بالإتجار فى الأسلحة وبحوزتهم 3 بنادق كانت موجهة لعصابات إجرامية أو منظمات إرهابية بالجزائر.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطنى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم، وأمرت الجهات القضائية بإيداعهم فى الحبس.
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