اليوم السابع
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الجزائر تعلن تفكيك شبكة إجرامية لقيامها بالإتجار فى الأسلحة الحربية

الأربعاء، 09 فبراير 2022 12:00 ص
الجزائر تعلن تفكيك شبكة إجرامية لقيامها بالإتجار فى الأسلحة الحربية عناصر من الجيش الجزائرى
الجزائر /أ ش أ/

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أعلنت الجزائر، تفكيك شبكة إجرامية لقيامها بالإتجار فى الأسلحة الحربية وبحوزه أفرادها عدد من الأسلحة كانت فى طريقها لعصابات إجرامية ومنظمات إرهابية.

 

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطنى الجزائرى - فى بيان لها، أن الأجهزة الأمنية بولاية تيزى وزو (على بعد 100 كم شرقى الجزائر العاصمة) نجحت فى تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 4 أشخاص لتورطهم فى الإتجار بأسلحة حربية.

 

وبحسب البيان، اعترف المتهمون، فى تسجيل مصور، بقيامهم بالإتجار فى الأسلحة وبحوزتهم 3 بنادق كانت موجهة لعصابات إجرامية أو منظمات إرهابية بالجزائر.

 

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطنى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم، وأمرت الجهات القضائية بإيداعهم فى الحبس.

 


الجزائر

أخبار الجزائر

تفكيك شبكة إجرامية

الأسلحة الحربية

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