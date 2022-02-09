الجزائر تعلن تفكيك شبكة إجرامية لقيامها بالإتجار فى الأسلحة الحربية

الجزائر /أ ش أ/

أعلنت الجزائر، تفكيك شبكة إجرامية لقيامها بالإتجار فى الأسلحة الحربية وبحوزه أفرادها عدد من الأسلحة كانت فى طريقها لعصابات إجرامية ومنظمات إرهابية.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطنى الجزائرى - فى بيان لها، أن الأجهزة الأمنية بولاية تيزى وزو (على بعد 100 كم شرقى الجزائر العاصمة) نجحت فى تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 4 أشخاص لتورطهم فى الإتجار بأسلحة حربية.

وبحسب البيان، اعترف المتهمون، فى تسجيل مصور، بقيامهم بالإتجار فى الأسلحة وبحوزتهم 3 بنادق كانت موجهة لعصابات إجرامية أو منظمات إرهابية بالجزائر.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطنى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم، وأمرت الجهات القضائية بإيداعهم فى الحبس.