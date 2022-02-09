الجريدة الرسمية تنشر قرار تشكيل مجلس الصناعات النسيجية برئاسة وزير التجارة

كتب إسلام سعيد

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 33 الصادر اليوم الأربعاء، قرار نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بإنشاء مجلس الصناعات النسيجية برئاسة وزيرة التجارة والصناعة.

كما يضم المجلس في عضويته كل من اللواء كامل عبد الرحمن هلال، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصناعية والدكتور أحمد مصطفى، رئیس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمهندس محمود عبد السميع الشامي، ممثل غرفة الصناعات النسجية بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وسعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج والمفروشات المنزلية وماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة والدكتور عادل عبد العظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون الارشاد والتدريب والمهندس محمود أمين محمود سعد، وحازم وجدی مؤمن، ومحمد السيد يوسف من ذوي الخبرة، و سيعمل بالقرار منذ تاريخ نشره بالوقائع الرسمية ويُلغى القرار الوزاري رقم 783 لسنة 2017 وكل ما يخالف أحكام هذا القرار.



مهام مجلس الصناعات النسيجية



أعضاء مجلس الصناعات النسيجية



قرار إنشاء مجلس الصناعات النسيجية

ويستهدف المجلس تنمية وتطوير الصناعات النسجية على مستوى الجمهورية وتنسيق الجهود المبذولة للنهوض بكافة حلقات صناعة الصناعات النسجية والعمل على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لها، مشيرةً إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً للارتقاء بمنظومة صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر للوصول بها لمستويات عالمية تفي باحتياجات السوق المحلى وتعزز صادرات الملابس الجاهزة المصرية للأسواق العالمية، وذلك من خلال التوسع في كافة مراحل الإنتاج، لا سيما وأن الصناعات النسجية من الصناعات الحيوية التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لمضاعفة صادراتها والنفاذ إلى المزيد من الأسواق الخارجية.

وحدد القرار الاختصاصات التي يقوم بها المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالصناعات النسجية والتي تتضمن حصر المشاكل والمعوقات التي تواجه هذه الصناعة ووضع خطة عمل لتنفيذ استراتيجية ومستهدفات الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وتطويرها ووضع برنامج تنفيذي لتفعيل استراتيجية صناعة الغزل والنسيج ومؤشرات الأداء التفصيلية لمتابعتها، بالاضافة إلى دراسة عناصر التكلفة للإنتاج المحلى واقتراح الإجراءات اللازمة لخفض هذه التكاليف بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المحلي بالمقارنة بالمنتج المستورد، ووضع خريطة للصناعات النسيجية تحدد أماكن تجمعها وإمكانيات نموها وكيفية رفع كفاءتها وزيادة قيمتها المضافة وتعزيز سلاسل القيمة.

وتتضمن مهام المجلس وضع آليات للربط بين الصناعات المغذية وكبريات الشركات في مجال صناعة الغزل والنسيج وإيجاد ألية حديثة للتواصل مع كافة أسواق العالم بهدف تقديم مصر كبديل قوي لنمو وانتقال هذه الصناعة إليها استثماريا وتصديريا، وإعداد دراسة لتصميم علامات تجارية مصرية للسوق المحلي والتصدير بالاستعانة بالجهات المعنية محليا ودوليا في هذا الشأن، فضلاً عن وضع برامج تدريبي مهني لتأهيل العمالة المطلوبة لهذه الصناعة وسبل تنفيذه.