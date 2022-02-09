الجامعة العربية: الأوضاع فى المنطقة مازالت صعبة والوباء فاقم التحديات

بيشوى رمزى

قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة إن الأوضاع الصعبة التي لا زالت تمر بها المنطقة العربية، والتي ازدادت بالطبع بعد جائحة كوفيد 19، وما شكلته من ضغوطات كبيرة على الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية، وصعوبات مضاعفة على الدول التي تشهد نزاعات وصراعات مسلحة، وكذلك بالنسبة للدول المستضيفة للاجئين، فضلاً عن الآثار الجسيمة نتيجة لتعرقل عجلة التنمية، والتي تحركت إزائها الدول الأعضاء ومنظومة جامعة الدول العربية بكافة أجهزتها المتخصصة.

واضافت، في كلمتها أمام اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين المنعقد في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أنه مما تقدم حرصنا على أن يشتمل الجدول الأعمال عدد من الموضوعات والمبادرات الهامة التي تركز على التعافي من جائحة كوفيد 19، ومواصلة مسيرة التنمية بكافة قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية.

واكدت ان الاجتماع سيشهد يوم من العمل الشاق للتشاور حول بنود جدول أعمال المجلس الاقتصادية والاجتماعية الهامة، وفي إطار التحضير للقمة العربية القادمة في دورتها (31)، وكذلك التحضير للقمة التنموية في دورتها الخامسة، فضلاً عن الموضوعات والمبادرات المختلفة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والتي تمثل أولوية للعمل العربي المشترك، وبما ينعكس مباشرة على مصلحة الإنسان العربي.