البورصة تشطب بنك الكويت الوطني..وحذفه من قاعدة الشركات المقيدة غدًا

كتب هانى الحوتى

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على الشطب النهائي لقيد أسهم بنك الكويت الوطني – مصر البالغ رأس ماله المصدر والمقيد 5 مليارات جنيه موزع على عدد 500 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، وحذف بيانات البنك من على قاعدة بيانات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وذلك اعتبارًا من نهاية جلسة تداول غدًا الخميس.

وأتاحت اللجنة، إدراج أسهم البنك في سوق نقل الملكية (خارج المقصورة ) اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13 فبراير، مع السماح بالتعامل على أسهم البنك بنظام الصفقات الخاصة (OPR) - لاستكمال ‏شراء باقي أسهم المساهمين الذين لم يستطيعوا التقدم للبيع خلال الفترة السابقة بالقيمة العادلة للسهم والبالغة 20.03 جنيه للسهم الواحد ولمدة 6 أشهر.

وفي نفس السياق قررت اللجنة، الموافقة على استمرار التعامل على أسهم شركات مصر جنوب أفريقيا للاتصالات، جلوبال تليكوم القابضة، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، السويس للأسمنت، السويس للأكياس، المصرية للمشروعات السياحية العالمية، من خلال نظام القبول الآلى للأوامر - أوراق مالية غير مقيدة ‏‏(خارج المقصورة).