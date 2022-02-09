البنك الدولى يعتزم منح مليار دولار إلى غانا

أكرا (أ ش أ)

أعلن نائب رئيس البنك الدولى لغرب ووسط إفريقيا عثمان دياجانا أن البنك يعتزم تقديم دعم مالى يبلغ حوالى مليار دولار فى اتفاقية شراكة جديدة إلى غانا.

وقال دياجانا -في مؤتمر صحفى عقد في أكرا، بحسب وكالة أنباء غانا- إن الاتفاقية التي تمتد من ثلاث إلى أربع سنوات، ومن المقرر عرضها على مجلس إدارة البنك الدولي الشهر الجاري للموافقة عليها، ستكون مخصصة لقطاعات محددة من الاقتصاد مثل التعليم والصحة والزراعة، موضحا أن الدعم المالي جزء لا يتجزأ من برامج من شأنها أن تساعد غانا، من بين أمور أخرى، على أن تصبح مرنة ومتكيفة مع تغير المناخ وتعمل على تعزيز الشمولية في التنمية من خلال الاستفادة من دروس عدم الاستقرار التي تشهدها منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.

وقال دياجانا: "نريد أيضا أن نساهم في مساعدة غانا على توقع ومعالجة بعض التحديات التي تواجهها ضمن سياق جغرافي تتواجد فيه حاليا"، مؤكدا الحاجة إلى الاستثمار في السياسات السليمة والحكم الرشيد وتنمية الموارد البشرية كأساس لنتائج تنموية أفضل.