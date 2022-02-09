الاتحاد الإفريقى: المباحثات مع بلينكن تطرقت للتحضير للقمة المشتركة في واشنطن

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أكد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد، اليوم الأربعاء، أن مباحثاته مع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن تناولت التحضير للمشاورات السياسية رفيعة المستوى بين الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة المقرر إجراؤها الشهر المقبل في العاصمة واشنطن.



وأوضح رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن المباحثات، والتي جرت خلال اتصال هاتفي، تطرقت إلى القضايا المشتركة وقضايا الأمن والاستقرار وتعزيز الديمقراطية والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.