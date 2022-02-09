اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الاتحاد الإفريقى: المباحثات مع بلينكن تطرقت للتحضير للقمة المشتركة في واشنطن

الأربعاء، 09 فبراير 2022 02:33 م
الاتحاد الإفريقى: المباحثات مع بلينكن تطرقت للتحضير للقمة المشتركة في واشنطن رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد
أ ش أ

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أكد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد، اليوم الأربعاء، أن مباحثاته مع وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن تناولت التحضير للمشاورات السياسية رفيعة المستوى بين الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة المقرر إجراؤها الشهر المقبل في العاصمة واشنطن.


وأوضح رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أن المباحثات، والتي جرت خلال اتصال هاتفي، تطرقت إلى القضايا المشتركة وقضايا الأمن والاستقرار وتعزيز الديمقراطية والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.


الاتحاد الإفريقى

موسى فقى

الولايات المتحدة

أنتونى بلينكن

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