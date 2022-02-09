اليوم السابع
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الإعدام لخراط قتل زوجته وشقيقها بكفر الشيخ

الأربعاء، 09 فبراير 2022 01:34 م
الإعدام لخراط قتل زوجته وشقيقها بكفر الشيخ محكمة كفر الشيخ الابتدائية - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أمرت محكمة جنايات كفر الشيخ الدائرة الأولى، رئاسة المستشار علاء الدين شجاع، رئيس المحكمة، والدائرة، وعضوية المستشارين سامح جورجي المطيعي، وأحمد طاهر شتا، ومحمد السيد قزامل، حضوريًا بإجماع آراء أعضائها بالإعدام شنقًا لخراط عما أسند إليه بقتل زوجته وشقيقها داخل مدرسة يعمل بها المجني عليه الثاني في إحدى القرى التابعة لمركز الرياض، وذلك في أحداث القضية رقم 506 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة الرياض، والمقيدة برقم 2794 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ.

وتبين من أوراق القضية أنه في يوم 12 يوليو الماضي، وأثناء تواجد العقيد فتحي إبراهيم رزق، مفتش مباحث مركز شرطة الرياض، آنذاك بمكتبه فوجئ بالمتهم "أحمد.ص.ع.ي"، في نهاية العقد الثالث من عمره، يعمل خراط، ويقيم بعزبة بكر التابعة لقرية الرصيف بمركز الرياض، ومعه سلاح أبيض "سكين"، عقب ارتكابه لجريمته مقرًا له بقتله زوجته، وشقيقها بالسلاح الأبيض الذي برفقته، وذلك بسبب خلافات زوجية مع زوجته جعلتها على أثرها إلى ترك منزل الزوجية.

واعترف المتهم أنه توجه إلى مدرسة بكر الإبتدائية محل عمل شقيق زوجته ويدعى "إيهاب.ك.م.ب"، وطعنه بالسلاح الأبيض قاصدًا من وراء ذلك إزهاق روحه عمدًا مع سبق الإصرار، والترصد، كما قام في ذات الزمان والمكان قتل المجني عليها زوجته، وتدعى "بسمة.ك.م.ب"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

ووجهت له محكمة جنايات كفر الشيخ، تهمة القتل العمد التى اقترنت تلك الجناية أو الواقعة بأخرى عبارة عن إحرازه سلاح أبيض "سكين"، بغير مسوغ قانوني، حيث اعترف المتهم بجريمته كما دلت تحريات السرية على صحة ما ورد على لسان المتهم، ليتم تداول القضية لتصدر المحكمة حكمها اليوم بإعدام المتهم بسبب جريمته.
محكمة كفر الشيخ الابتدائية - أرشيفية
محكمة كفر الشيخ الابتدائية - أرشيفية
 

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