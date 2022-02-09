الأمم المتحدة تطلب 1,1 مليار دولار لمساعدة نازحى نيجيريا

كتب: أحمد جمعة

قالت الأمم المتحدة، الأربعاء، إنها بحاجة إلى 1.1 مليار دولار أمريكي لمواجهة "أزمة إنسانية وأزمة حماية مقلقة" في ثلاث ولايات بشمال شرق نيجيريا.

وذكرت الأمم المتحدة أن ما يقدر بـ 8.4 مليون شخص سيحتاجون المساعدة خلال العام الجاري، بسبب نزاع مستمر أسفر عن نزوح 2.2 مليون شخص، أغلبهم من النساء والفتيات.

وقال ماتياس شمالي، منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية "لا يزال الأثر العميق للصراع في شمال شرق نيجيريا محسوسا بصورة مؤلمة بالنسبة للعديد من النساء والرجال والصبية والفتيات".

وتكافح البلاد منذ أكثر من عقد في مواجهة حركات إرهابية في الأجزاء الشمالية منها، إضافة إلى نزاعات وقعت خلال السنوات القليلة الماضية بين رعاة الماشية والمزارعين.