الأرصاد: عودة الأجواء الباردة وأمطار بالسواحل الشمالية تمتد للقاهرة مساء

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى حالة جوية مرتقبة خلال 48 ساعة القادمة، حيث عودة للأجواء الباردة على شمال البلاد وتنخفض درجات الحرارة من السواحل الغربية إلى شمال الصعيد، ومزيد من الانخفاض يؤثر علي كافة الأنحاء غدا الخميس، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 16 درجة نهارا و10 ليلا.

كما تتكاثر السحب المتوسطة يصاحبها سقوط الامطار علي السواحل الشمالية تكون خفيفة إلي متوسطة تمتد مساءا إلي القاهرة تكون خفيفة الشدة.

ويشهد اليوم الأربعاء، انخفاضا فى درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى مساء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجة، وسانت كاترين العظمى 15 درجات والصغرى 00 .