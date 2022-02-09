اليوم السابع
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استمرار عروض تخفيضات الأوكازيون الشتوى 2022 لليوم الثالث

الأربعاء، 09 فبراير 2022 07:00 ص
استمرار عروض تخفيضات الأوكازيون الشتوى 2022 لليوم الثالث وزارة التموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى العمل بالأوكازيون الشتوى 2022، الذى يستمر لمدة شهر، لليوم الثالث، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها  للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
 
ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتيسير كل الإجراءات لمشاركة المحلات التجارية فى الأوكازيون الشتوى 2022 من أجل توفير منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، مع تشكيل مجموعات عمل وغرفة عمليات مركزية، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التى يقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية.

التموين

الاوكازيون الشتوى

تخفيضات الاوكازيون الشتوى

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