اليوم السابع
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استخراج جثة طفل غرق أثناء لهوه ببحر شبين الكوم فى المنوفية

الأربعاء، 09 فبراير 2022 08:43 م
استخراج جثة طفل غرق أثناء لهوه ببحر شبين الكوم فى المنوفية إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن المنوفية من استخراج جثمان بقرية ميت عافية التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، لقى مصرعه غرقا ببحر شبين الكوم أثناء لهوه، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، يفيد بمصرع طفل بقرية ميت عافية التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية غرقا ببحر شبين الكوم، أثناء لهوه، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المنوفية

اخبار المنوفية

مصرع طفل غرقا

شبين الكوم

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