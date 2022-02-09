اليوم السابع
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ارتفاع إصابات حريق ضخم فى مطبعة "بنك فرنسا" إلى 34 شخصا.. فيديو

الأربعاء، 09 فبراير 2022 06:51 م
ارتفاع إصابات حريق ضخم فى مطبعة "بنك فرنسا" إلى 34 شخصا.. فيديو جانب من الحريق
كتب محمد جمال

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أفادت الشرطة الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأن 34 شخصا على الأقل أصيبوا جراء حريق اندلع في مطبعة مصرف "بنك فرنسا" بالقرب من مدينة كليرمون فيران.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن الحريق نشب في حوالي الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي بمبنى "بنك فرنسا"، حيث تطبع الأوراق النقدية.

وشوهدت سحابة دخان كبيرة في سماء كليرمون فيران، فيما سارع عدد كبير من رجال الإطفاء إلى مكان الحادث.

ولم يتم تحديد سبب الحريق حتى الآن، فيما فتح مكتب المدعي العام في المدينة تحقيقا في الحادث.


فرنسا

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مطبعة

مصرف فرنسا المركزى

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