ارتفاع إصابات حريق ضخم فى مطبعة "بنك فرنسا" إلى 34 شخصا.. فيديو

أفادت الشرطة الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأن 34 شخصا على الأقل أصيبوا جراء حريق اندلع في مطبعة مصرف "بنك فرنسا" بالقرب من مدينة كليرمون فيران.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن الحريق نشب في حوالي الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي بمبنى "بنك فرنسا"، حيث تطبع الأوراق النقدية.

The Bank of France factory is on fire.



