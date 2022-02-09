اليوم السابع
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إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا

الأربعاء، 09 فبراير 2022 05:00 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا حادث - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب 5 أشخاص، اليوم، الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "قنا_ نجع حمادي" وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "نجع حمادي_ قنا" ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات بنقلهم.

وكان قد أصيب 6 أشخاص، فى حادث تصادم ميكروباص وسيارة إطفاء بقرية الأشراف فى قنا، حيث تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص وسيارة إطفاء بالقرب من قرية الأشراف بقنا، وتم نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعى.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من عفاف أحمد شحات 18عاما، نبيهة عبد المنعم مصطفى 50 عاما، أمل يوسف شحات 28 عاما، أحمد شيخون عبادى 46 عاما، منة عادل عبد المنعم 29 عاما، أحمد صالح محمد 28 عاما.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى المستشفي.


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