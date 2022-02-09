إصابة ملكة الدنمارك مارجريت بفيروس كورونا

وكالات الأنباء

أعلنت العائلة الملكية الدنماركية فى بيان إيجابية نتائج فحوصات الملكة مارجريت لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

وقالت العائلة الملكية، اليوم الأربعاء، أن الملكة "81 عاما"، لا يظهر عليها سوى أعراض خفيفة، وأضافت انه تبين إصابتها بالفيروس مساء أول أمس وتقيم حاليا في قلعة أمالينبورج في كوبنهاجن، وجرى إلغاء عطلتها الشتوية المقررة في النرويج والتي كانت ستبدأ اليوم..

ويتبع البلاط الملكي الآن إرشادات سلطات الصحة.

يشار إلى أن الملكة مارجريت مطعمة ثلاث مرات ضد كوفيد-19.

وكانت ميت فريدريكسن رئيسة الوزراء الدنماركية، أعلنت التخلى عن قيود كورونا والعودة مرة أخرى إلى الحياة دون قيود أو كمامات، وشكرت الناس على روح المسئولية التي أظهروها في العامين الماضين والتزامهم بقواعد الوقاية التي فرضها وباء كورونا، وبهذا القرار أصبح ارتداء الأقنعة الإلزامي شيئا من الماضي كما لم يعد ضروريا إظهار بطاقات التلقيح أو شهادة التعافي من فيروس كرونا، بل تم أيضا إلغاء تقديم نتائج الاختبارات السلبية لفيروس كورونا .

كما يمكن للفعاليات الكبيرة أيضا الآن المضي قدما دون عوائق، ويمكن للمحتفلين الوصول إلى صالات الرقص في الملاهي الليلية بدون أقنعة واقية، كما سيسمح مجددا بإقامة التظاهرات الرياضية في ملاعب مملوءة وبدون قيود.

ولاقت إجراءات رفع قيود كورونا في الدنمارك ترحيبا من الكثيرين، وفي هذا الصدد يقول أحد المواطنين الدنماركيين، حسب ما جاء في موقع تاجسشاو الألماني "سنصاب جميعنا بفيروس كورونا مثل الزكام سابقا وبعدها سينتهي كل شيء"، وعلقت سيدة على الإجراءات الجديدة بالقول "سيكون الآمر جميلا، وهذا وقت مناسب فالناس اشتاقوا لذلك، وإنه أمر رائع".