إصابة فيليب السادس ملك إسبانيا بفيروس كورونا

ريهام عبد الله

أعلن البيت الملكى الإسباني، إصابة الملك فيليب السادس، بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، وكشف بيان الملكية الإسبانية أن أعراضا خفيفة للمرض ظهرت على الملك، وفي الصباح قام بفحص فيروس كورونا، والذى أظهر نتيجة إيجابية.

ومن المنتظر أن يخضع الملك فيليب للحجر الصحي لمدة سبعة أيام سيتم خلالها إلغاء جميع الفعاليات بمشاركته، وأضاف البيان أن: "الحالة الصحية العامة للملك جيدة"، وأنه سيواصل عمله من مقر إقامته"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.



ملك اسبانيا

وكشف البيان أنه لم تظهر أى أعراض لكورونا على الملكة ليتيتزيا والابنة الصغرى، إنفانتا صوفيا.

ومن جهة أخرى، تعتزم إسبانيا إنهاء إلزامية ارتداء الكمامات فى الأماكن المفتوحة فى الوقت الذى تتراجع فيه معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتبلغ فيه مستشفيات البلاد عن حالات دخول أقل.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) البريطانية فى نشرتها عن المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إيزابيل رودريجيز قولها "إنه اعتبارا من بعد غد الخميس لن يكون ضروريا ارتداء الكمامات فى الخارج".

وسيظل ارتداء الكمامات إلزاميا فى الأماكن العامة المغلقة، كوسائل المواصلات العامة؛ وعندما يتعذر على المواطنين الحفاظ على مسافة آمنة فيما بينهم تصل إلى متر ونصف المتر.