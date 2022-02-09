اليوم السابع
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الأربعاء، 09 فبراير 2022 04:37 م
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إصابة ربة منزل فى الشرقية إثر سقوط من علو

الأربعاء، 09 فبراير 2022 04:27 م
إصابة ربة منزل فى الشرقية إثر سقوط من علو إسعاف - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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أصيبت سيدة بمحافظة الشرقية، تبلغ من العمر 45 عاما بكدمة بالفخذ الأيسر إثر سقوطها من علو، وتم نقلها إلى مستشفى الإبراهيمية المركزى، لتقديم الإسعافات الطبية اللازمة.

استقبل مستشفى الإبراهيمية  المركزى،"ز ع م " 45 عاما مقيمة كفر حجي دائرة مركز الإبراهيمية مصابة  بكدمة بالفخذ اليسرى، وتبين حدوث إصابتها إثر سقوطها من علو من ارتفاع دور أول بمسكنها، ولم تعلل أسرتها سبب حدوث إصابتها.


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