إصابة ربة منزل فى الشرقية إثر سقوط من علو

الشرقية – فتحية الديب

أصيبت سيدة بمحافظة الشرقية، تبلغ من العمر 45 عاما بكدمة بالفخذ الأيسر إثر سقوطها من علو، وتم نقلها إلى مستشفى الإبراهيمية المركزى، لتقديم الإسعافات الطبية اللازمة.



استقبل مستشفى الإبراهيمية المركزى،"ز ع م " 45 عاما مقيمة كفر حجي دائرة مركز الإبراهيمية مصابة بكدمة بالفخذ اليسرى، وتبين حدوث إصابتها إثر سقوطها من علو من ارتفاع دور أول بمسكنها، ولم تعلل أسرتها سبب حدوث إصابتها.