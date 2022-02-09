إصابة ربة منزل فى الشرقية إثر سقوط من علو

أصيبت سيدة بمحافظة الشرقية، تبلغ من العمر 45 عاما بكدمة بالفخذ الأيسر إثر سقوطها من علو، وتم نقلها إلى مستشفى الإبراهيمية المركزى، لتقديم الإسعافات الطبية اللازمة.
استقبل مستشفى الإبراهيمية المركزى،"ز ع م " 45 عاما مقيمة كفر حجي دائرة مركز الإبراهيمية مصابة بكدمة بالفخذ اليسرى، وتبين حدوث إصابتها إثر سقوطها من علو من ارتفاع دور أول بمسكنها، ولم تعلل أسرتها سبب حدوث إصابتها.
إصابة ربة منزل فى الشرقية إثر سقوط من علوالأربعاء، 09 فبراير 2022 04:27 م
إسعاف - أرشيفية
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أصيبت سيدة بمحافظة الشرقية، تبلغ من العمر 45 عاما بكدمة بالفخذ الأيسر إثر سقوطها من علو، وتم نقلها إلى مستشفى الإبراهيمية المركزى، لتقديم الإسعافات الطبية اللازمة.
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