إسبانيا تعتزم إنهاء فرض ارتداء الكمامات فى الأماكن المفتوحة

مدريد /أ ش أ/

تعتزم إسبانيا إنهاء إلزامية ارتداء الكمامات فى الأماكن المفتوحة فى الوقت الذى تتراجع فيه معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتبلغ فيه مستشفيات البلاد عن حالات دخول أقل.

ونقلت قناة (سكاى نيوز) البريطانية فى نشرتها عن المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إيزابيل رودريجيز قولها "إنه اعتبارا من بعد غد الخميس لن يكون ضروريا ارتداء الكمامات فى الخارج".

وسيظل ارتداء الكمامات إلزاميا فى الأماكن العامة المغلقة، كوسائل المواصلات العامة؛ وعندما يتعذر على المواطنين الحفاظ على مسافة آمنة فيما بينهم تصل إلى متر ونصف المتر.