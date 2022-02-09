اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 فبراير 2022 12:27 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

إسبانيا تعتزم إنهاء فرض ارتداء الكمامات فى الأماكن المفتوحة

الأربعاء، 09 فبراير 2022 12:00 ص
إسبانيا تعتزم إنهاء فرض ارتداء الكمامات فى الأماكن المفتوحة ارتداء الكمامات
مدريد /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعتزم إسبانيا إنهاء إلزامية ارتداء الكمامات فى الأماكن المفتوحة فى الوقت الذى تتراجع فيه معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتبلغ فيه مستشفيات البلاد عن حالات دخول أقل.

 

ونقلت قناة (سكاى نيوز) البريطانية فى نشرتها عن المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إيزابيل رودريجيز قولها "إنه اعتبارا من بعد غد الخميس لن يكون ضروريا ارتداء الكمامات فى الخارج".

 

وسيظل ارتداء الكمامات إلزاميا فى الأماكن العامة المغلقة، كوسائل المواصلات العامة؛ وعندما يتعذر على المواطنين الحفاظ على مسافة آمنة فيما بينهم تصل إلى متر ونصف المتر.

 


إسبانيا

أخبار إسبانيا

ارتداء الكمامات

كورونا

لقاح كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إيطاليا تلغى إلزامية ارتداء الكمامات بالأماكن المفتوحة اعتبارا من الجمعة

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 02:06 م

التطعيم يدفع أوروبا لرفع القيود بعد عامين من التوتر.. عودة الحياة إلى طبيعتها فى الدنمارك والسويد.. ألمانيا تستعد فى منتصف مارس لرفع القيود.. وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا تتخلى عن ارتداء الكمامة

الإثنين، 07 فبراير 2022 01:00 ص

أوروبا تخطط للعودة إلى الحياة الطبيعية وانقسام حول إجراءات كورونا.. الدنمارك أول دولة ترفع القيود.. فرنسا تلغى إلزامية ارتداء الكمامة.. النمسا الأولى فى فرض اللقاح الإجبارى.. وإيطاليا تضع غرامة لرافضى التطعيم

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 09:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة