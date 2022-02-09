إحباط محاولة تهريب أدوية بيطرية و50 ألف يورو بمطار القاهرة.. صور

كتب أحمد مصطفى

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكبة مصرية من اصل أجنبي تهريب كمية من الأدوية البيطرية، كما تم ضبط راكب بحوزته 50 ألف يورو لم يفصح عنهم.

المحاولة الأولى، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة الاماراتية القادمة من دبي استوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، راكبة أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والتي انكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة، بواسطة كل من يوسف حامد، مأمور الجمرك ومحمد موافي رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود عبوات يشتبه أن تكون دوائية داخل حقائب الراكبة، قام احمد سيد إبراهيم عافيه، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢، بتكليف محمد حسين محمود مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا، مما اسفر عن وجود كمية من الادوية البيطرية، كما تم تكليف شيرين كمال الدين، مأمور الجمرك بتفتيش الراكبة ذاتيا، مما أسفر عن ضبط كمية أخرى من تلك الادوية مخبأة علي جسم الراكبة بلغ إجمالي المضبوطات ٨٥ عبوة وأمبول.

والمحاولة الثانية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب شركة الخطوط الإيطالية القادمة من روما، استوقف احمد حمدي الجوادي، رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، الذي أنكر أيضا حوزته، لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة مصطفي مرسى، مأمور الجمرك تلاحظ له وجود أوراق داخل الحقائب.

قام عمرو عطية الدسوقي، مدير الحركة المشرف على الصالة، بتكليف محمود طلعت عزوز، مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر ضبط ٥٠٧٤٠ يورو في رزم داخل جيوب الجواكيت، بحقيبة الراكب، وهذا ما يتجاوز الحد المصرح به قانونا، وهو ما يوازي 10 ألاف دولار أمريكي بدون إفصاح، تم العد يدويا، ومن خلال احد البنوك بالمطار منخلال لجنة مكونة من محمود عزوز و رنا رجب و عماد صقر في وجود ياسر عثمان، رئيس القسم بالأمن الجمركي، أمر أحمد سعد عبد المطلب، مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضرضبط جمركي ضد الراكبة في المحاولة.

وأمر هاشم مصطفي هاشم، مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، في المحاولة الثانية، بعد إعطاؤه ما يوازي الـ ١٠آلاف دولار أمريكي، المصرح بهم بدون افصاح أو تحرير إقرار عملة.

وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب الثاني لنيابة الشئون المالية والتجارية المختصة.