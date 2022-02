إجلاء زوج كامالا هاريس من مدرسة بواشنطن بسبب تهديد بوجود قنبلة

وتم إجلاء إيمهوف، من مدرسة دنبار الثانوية عند الساعة 2:18 بعد الظهر بالتوقيت المحلي. وفي الساعة 2:34، تم الطلب من المعلمين والطلاب إخلاء المبنى الواقع في شمال غرب واشنطن العاصمة.

وقال المتحدث باسم المدارس الحكومية في مقاطعة كولومبيا ، إنريكي جوتيريز، إن الإخلاء جاء بسبب "تهديد بوجود قنبلة"، مشيرا إلى أنه "تم إجلاء جميع الأفراد الذين كانوا في المبنى.. لكن ليس لدي تفاصيل إضافية الوقت الحالي".

Moments before the @SecondGentleman was ushered out of the room by Secret Service due to a bomb threat here at Dunbar High School. A spokesperson for D.C. public schools just confirmed to us it was a bomb threat, and the school has now been evacuated. pic.twitter.com/KLr3wgnymO