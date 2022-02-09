أوزبكستان تشارك فى معرض القاهرة الدولى للمنسوجات بـ30 شركة بارزة بمارس

كتبت رباب فتحى

يعتزم اتحاد "شركات صناعة الغزل والنسيج الأوزبكية"، المشاركة في معرض القاهرة فاشون آند تكس الدولي للمنسوجات في مصر يومي 3-4 مارس 2022، وذلك وفق بيان صادر عن سفارة أوزبكستان بالقاهرة، حيث توقع البيان أن تشارك فى الفعاليات حوالي 30 شركة الغزل والنسيج البارزة في أوزبكستان.

وأضاف البيان أن البلاد تشارك أيضًا فى "معرض الأزياء الدولي السادس للأقمشة والإكسسوارات"، في المغرب يومي 26 و28 مايو من هذا العام، وذلك بهدف تكثيف التعاون المثمر مع الشركاء في إفريقيا، مضيفًا أنه سيعقد خلال المعرضين اجتماعات ومناقشات وموائد مستديرة مع الشركاء المصريين والمغاربة.

وأكد البيان أن حجم إنتاجية أوزبكستان في عام 2021، أكثر من 3.4 مليون طن من القطن الخام، وتم تصنيع منه 1.1 مليون طن من ألياف القطن وتصدير الباقي للأسواق الرئيسية فى روسيا والصين وتركيا وقيرغيزستان، مضيفًا أن سوق صناعة الغزل والنسيج بأوزبكستان تتطور وتوسع بشكل ديناميكي، وأنها تنتج منتجات قطنية عالية الجودة وباهظة الثمن بما يمثل أكثر من 82٪ من إجمالي صادرات المنسوجات للدولة.

ونقل البيان، عن رئيس المكتب التنفيذي لإتحاد "شركات صناعة الغزل والنسيج الأوزبكية" جسور رستمبيكوف، قوله إن بلاده تصدر منتجاتها القطنية إلى 74 دولة في العالم وهى تتميز بالمعايير البيئية والقدرة التنافسية، وتراعي التدابير الواسعة لتحسين جودة المنتجات، ولا سيما المنتجات الجاهزة مع إدخال المعايير الأوروبية والدولية في الشركات.

وكشف عن أن حجم الاستثمارات في صناعة النسيج بأوزبكستان خلال السنوات الخمس الماضية، بلغ 3.2 مليار دولار، وزاد حجم الإنتاج بمقدار 3.4 مرات ووصل إلى 4 مليار دولار في عام 2021، كما تم تصدير الغزل والأقمشة والمنتجات في عام 2021 بقيمة أكثر من 1.62 مليار دولار، والملابس الجاهزة 489.3 مليون دولار.