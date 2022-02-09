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أم الضحية رفضت تاخد عزاه.. تفاصيل مصرع شاب على يد آخر فى بورسعيد.. لايف

الأربعاء، 09 فبراير 2022 02:32 م
أم الضحية رفضت تاخد عزاه.. تفاصيل مصرع شاب على يد آخر فى بورسعيد.. لايف
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثاً مباشراً، مع والدة ضحية بورسعيد، الذى لقى مصرعه على يد آخر فى مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، والتى رفضت أن تتلقى عزاءه، حتى يصدر الحكم على الجانى والحصول على حقه.

ومن جانبها قالت سميرة والدة الشاب على خالد على صاحب الـ25 عامًا، الذى لقى مصرعه فى أحد شوارع مدينة بورفؤاد، أمام أعين الجميع بجوار مسجد قباء، إنه قد جميع رواد المقهى المجاور لمسجد قباء فوجئوا بشخص يدعى "ع. م" يحاول الاعتداء على نجلى بمطواة وشومة، فحاول الهروب منه حتى سقط أرضًا، ووجه الجانى له ضربتين بالعصا حتى طرحه أرضاً ولم يحرك ساكناً فاقداً الوعى.

وأوضحت والدة المجنى عليه أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا بتواجد نجلها فى المستشفى التى عملت بها 35 عامًا، فهرعت إلى المستشفى لتجد نجلها فاقدًا للوعى نتيجة كسر فى قاع الجمجمة يصارع الموت على جهاز التنفس الصناعى، وقد فشلت كل محاولات إنقاذه ومات جراء إصابته.

ويقول أحد أصدقائه ويدعى أحمد أنه كان قاصدًا قتله، ويؤكد أنه لحق بالجانى وأمسك به فى أحد حدائق المدينة، وخلال مرور قوة أمنية تم إلقاء القبض عليه وبحوزته السلاح الأبيض والعصا المستخدمة فى التعدى على المجنى عليه.


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