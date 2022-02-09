أمطار واضطراب بالملاحة وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء حتى الإثنين المقبل ، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ، بارد على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى: - الأربعاء 9 فبراير أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية و شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد مساء إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

اضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح بين60 و 80 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 3: 5.5 متر



الخميس 10 فبراير: أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد مساء إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة

اضطراب بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح بين 40 و 50 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5: 4 متر



- الجمعة 11 فبراير شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة