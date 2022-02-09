أمريكا والناتو يؤكدان التزامهما بمواصلة الحوار مع روسيا لخفض التصعيد حول أوكرانيا

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أكدت الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي "الناتو" التزامهما بمواصلة الحوار مع روسيا؛ لإيجاد مسار دبلوماسي لخفض التصعيد حول أوكرانيا.



جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأربعاء خلال الاتصال الهاتفي بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج.



وناقش الطرفان -وفقا لبيان البيت الأبيض- المخاوف المشتركة بشأن تعزيز روسيا لقواتها على طول الحدود الأوكرانية، مشددين على الالتزام بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.



وأعرب الدبلوماسيان عن استعداهما لمواصلة الحوار مع روسيا؛ لإيجاد مسار دبلوماسي لخفض التصعيد بشأن أوكرانيا، مؤكدين استعداد الحلفاء للدفاع ضد أي تهديد لأراضي الحلفاء في الناتو، بما في ذلك من خلال تعزيز الجناح الشرقي ردًا على العدوان الروسي المحتمل.