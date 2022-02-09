اليوم السابع
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الأربعاء، 09 فبراير 2022 11:06 ص
أكرم القصاص
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ألمانيا تسجل أكثر من 234 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الأربعاء، 09 فبراير 2022 09:36 ص
ألمانيا تسجل أكثر من 234 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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سجلت ألمانيا رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 خلال 24 ساعة، بإحصاء أكثر من 234 ألف حالة جديدة .

وأظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية بألمانيا عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن السلطات الصحية سجلت 234 ألفا و250 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية على مستوى البلاد إلى جانب تسجيل 272 حالة وفاة، مضيفا أنه بعد تسجيل أحدث الإحصائيات يرتفع إجمالي الإصابات إلى 11 مليون و521 ألفا و678 حالة فيما بلغ تراكمي الوفيات 119 ألفا و64 حالة وفاة مسجلة منذ بدء الوباء، كما بلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 8 ملايين و373 ألفا و900 حالة منذ بداية الجائحة. 

 


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