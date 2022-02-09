أسماء الـ9 مصابين فى حادث تصادم قطار مع أتوبيس على مزلقان عتاقة فى السويس

الإسماعيلية - السيد فلاح

أصيب 9 أشخاص بحادث تصادم قطار بضائع، مع أتوبيس مرفق النقل الداخلى رقم "ط س م 5635"، فى مزلقان مساكن الشيخ زايد بحى عتاقة بجوار مصنع الثلج، اليوم الأربعاء، على الفور دفع مرفق إسعاف السويس، برئاسة الدكتور محمد طنطاوى، بـ10 سيارات إسعاف وجرى نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقى العلاج.

تلقى مدير أمن السويس، أخطارًا من قسم شرطة عتاقة يفيد وقوع حادث تصادم أتوبيس النقل الداخلي، مع قطار بضائع أثناء مروره بمزلقان، وعلى الفور وجه الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق إسعاف السويس، بـ10 سيارت إسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث، إلى مستشفى السويس العام.

وقال مصدر طبى إن المصابين من محافظة السويس، وهم: طارق رشدي عبدالعال 66 عامًا، مصابة باشتباه نزيف بالمخ، وأحمد أبو العزائم ربيع علي، 24 عامًا، مصاب باشتباه نزيف داخلي بالبطن وسحجات وكدمات، وصباح سليمان محمد سعود 55 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمني، ووفاء محمد فرغلي، 26 عامًا مصابة باشتباه بضلوع الصدر واشتباه كسر بالذراع اليمنى، وعطيات محمد عبدالحق، 37 عامًا، مصابة بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وسيد محمد محمود، 41 عامًا، مصاب باشتباه مرحلة ما بعد الارتجاج وسحجات وجروح بالجسم، وعادل عبدالسلام محمد، 45 عامًا مصابًا بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم، وشاذلية حسن محمد، مصابة باشتباه مرحلة ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات متفرقفه بالجسم، وأمل حسن محمد السيد 38 عامًا مصابة بكدمات وسحجات بالجسم.