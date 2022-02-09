اليوم السابع
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أسعار مواد البناء اليوم.. الحديد بـ15 ألف جنيه للطن والأسمنت 1250

الأربعاء، 09 فبراير 2022 07:00 ص
أسعار مواد البناء اليوم.. الحديد بـ15 ألف جنيه للطن والأسمنت 1250 مواد بناء
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار مواد البناء استقرار في السوق المحلى اليوم، حيث كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء فى الغرفة التجارية، أن أسعار الأسمنت للمستهلك تسجل 1250 إلى 1300 جنيه في الأسواق اليوم، مشيرا إلى أن سعر طن الأسمنت السائب بلغ 1200 جنيه.
 
وأضاف رئيس شعبة مواد البناء فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن سعر الحديد والصلب يسجل 15000 إلى 15200 جنيه فى مصانع الدورة المتكاملة ويسجل فى مصانع الدرفلة 14500 إلى 14800 جنيه الآن.
 
وأشار الزيني إلى أن الشعبة ستعقد اجتماع عاجل لها الأسبوع القادم لبحث مسألة تحرك أسعار الأسمنت ومن المقرر دعوة رئيس اتحاد الغرف التجارية المهندس إبراهيم العربى.

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