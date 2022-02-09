أزهر الإسكندرية يشارك بالبطولة الرياضية للثانوية على مستوى قطاعات الجمهورية

الإسكندرية أسماء على بدر

تشارك المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، فى فعاليات البطولة الرياضية للمرحلة الثانوية بنين للقطاعات على مستوى الجمهورية بالمدينة الشبابية بأبوقير.



وتابع علاء العريان الوكيل الثقافي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم الأربعاء فعاليات البطولة الرياضية للمرحلة الثانوية بنين، للقطاعات على مستوى الجمهورية بالمدينة الشبابية بأبوقير، بحضور طارق محمد موجه أول التربية الرياضية، ومحمد عبدالله، وإسلام يعقوب، ورافقه محمد سعد مسئول الأمن بالمنطقة.

وتهدف البطولة إلى استفادة الطلاب من الحافز الرياضي، وتشمل البطولة (كرة اليد – كرة السلة – كرة الطائرة – وكرة القدم)، ويشارك فيها طلاب مناطق (الإسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ – مطروح – جنوب سيناء – الشرقية).



