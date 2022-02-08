اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 فبراير 2022 05:47 م
أكرم القصاص
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ولى عهد البحرين يشيد بالدور الأمريكى فى تعزيز الأمن إقليميًا ودوليًا

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 05:39 م
ولى عهد البحرين يشيد بالدور الأمريكى فى تعزيز الأمن إقليميًا ودوليًا ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
وكالات

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أشاد ولي العهد البحريني نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة،  بالدور الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية في تعزيز الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا.
وذكرت وكالة أنباء البحرين أن ذلك جاء خلال لقائه مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكينزي والوفد المرافق له.
وأكد الأمير سلمان بن حمد أن العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البحرين والولايات المتحدة هي الأساس الراسخ للتقدم الذي يشهده التعاون الثنائي في جميع المجالات، خاصة العسكرية والدفاعية؛ لتحقيق التطلعات المشتركة للبلدين.

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