وزير الطيران المدنى يبحث أوجه التعاون مع رئيس الهيئة القومية للبريد

كتب أحمد مصطفى

استقبل الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بمقر الوزارة الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد لبحث سبل التعاون المشترك في مختلف مجالات الخدمات البريدية التى يوفرها قطاع الطيران لخدمة حركة البريد والشحن والخدمات اللوجستية ،حيث تم خلال الاجتماع مناقشة سُبل التعاون في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين باستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية فى ظل اتجاه الدولة المصرية لتطبيق التحول الرقمى فى كافة المجالات.

وفى بداية اللقاء رحب الطيار محمد منار بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد مؤكدا علىأن وزارة الطيران المدنى تعمل على تقديم كافة التسهيلات لتقديم الخدمات البريدية المتطورة التى تقدمها الهيئة القومية للبريد بصورة متميزة وبالجودة المطلوبة خاصة فى ظل التحول الرقمي الذى ساهم فى تقديم مختلف الخدمات البريدية بصورة أشمل وأسرع

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن هذا اللقاء يهدف لبحث فرص التعاون المشترك بين البريد المصري ووزارة الطيران المدني بمايسهم في تقديم خدمات البريد المصري حول العالم بجودة عالية وأسعار تنافسية ويضمن تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات متميزة ومختلفة للمواطنين ،موضحا حرص البريد المصري على فتح آفاق جديدة للتعاون مع وزارة الطيران المدني بما يتيح تعظيم استثمارات البريد المصري وتحقيق أقصى استفادة منها.