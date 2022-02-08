واردات مصر من الثلاجات ارتفعت إلى 14 مليون دولار فى أكتوبر الماضى

كتب: مدحت عادل

سجلت الواردات المصرية من الثلاجات ارتفاعا طفيفا في شهر أكتوبر الماضي، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات من "ثلاجات ومجمدات" نحو 14 مليونا و796 ألف دولار، ارتفاعا من 10 ملايين و47 ألف دولار في شهر أكتوبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 4 ملايين و749 ألف دولار.

وجاءت واردات الثلاجات، ضمن الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 658 مليون و926 ألف دولار في شهر أكتوبر الماضي، مقابل نحو 569 مليون و750 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 89 مليون و176 ألف دولار.

وشملت واردات السلع الاستهلاكية المعمرة خلال شهر أكتوبر الماضي كلا من الأشرطة وأقراص ممغنطة بأنواعها بقيمة بلغت 461 ألف دولار، مقابل 509 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 48 ألف دولار، يليها أثاث ومقاعد وحوامل فرش بقيمة 8 ملايين و749 ألف دولار، مقابل 11 مليون و947 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 3 ملايين و198 ألف دولار، كما بلغت قيمة الواردات المصرية من التليفزيونات والهوائيات نحو 142 مليون و92 ألف دولار في شهر أكتوبر الماضي، ارتفاعا من 14 مليون و904 ألف دولار في شهر أكتوبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 127 مليون و188 ألف دولار في شهر واحد فقط.

وكانت واردات مصر من الثلاجات قد بلغت قيمتها الإجمالية 17 مليون و747 ألف دولار في شهر سبتمبر الماضي، بينما كانت 9 ملايين و855 ألف دولار في شهر سبتمبر عام 2020، بزيادة بلغت 7 ملايين و892 ألف دولار.