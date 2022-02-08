اليوم السابع
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هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 29 سفينة خلال آخر 24 ساعة

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 05:41 م
هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 29 سفينة خلال آخر 24 ساعة ميناء دمياط
كتب: رضا حبيشى

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أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن  خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء مع 29 سفينة صادر ووارد ، منها السفينة ( ANKA SKY ) والتى ترفع علم فان واتو و يبلغ طولها 85 مترا و بعرض 13 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة من نترات أمونيوم .

 

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21526 طن تشمل 1596 طن رمل و 13000 طن فوسفات و 600 طن سماد و 3400 طن بودرة جبس و 1730 طن بسلة و 420 طن بطاطس و 780 طن نترات  .

 

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47114 طن تشمل: 12142 طن قمح و 845 طن خشب زان و 21763 طن حديد و 2364 طن سلاج و 10000 طن ذرة .

وسجل إجمالى حركة الصادر من الحاويات 942 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات ( بطاطا و بطاطس و ملوخية و خس و ورق عنب و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( أعشاب و بصل و سمسم و برسيم و زيتون و كتان و لب و نعناع و ريحان و ليمون ) و فواكه (  برتقال و بلح و فراولة و يوسفى) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و السعودية و الأردن و الهند و سريلانكا و اندونيسيا و إيطاليا و امريكا و هولندا و سلوفينيا و اسبانيا و باكستان و اليونان و روسيا و هونج كونج و سنغافورة و كوريا الجنوبية و ألمانيا .

 

وبلغ عدد الحاويات الوارد 1146 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1910 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 141593 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 132225 طنا .

 

وغادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1290 طن قمح متجه إلى صوامع طنطا ، و عدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4463 شاحنة .

 

 


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